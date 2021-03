Jean-Pierre racconta la vergognosa aggressione subita

Sono passati pochi giorni dal 26 febbraio scorso quando Jean-Pierre Moréno, attivista dell’associazione Gaynet, è stato aggredito, in modo brutale, presso la stazione ferroviaria romana di Valle Aurelia, in quanto “responsabile” di aver baciato, in pubblico, il suo partner. Lo stesso Jean-Pierre ci ha raccontato gli avvenimenti di quella dolorosa sera in una videointervista.

Intervista a cura di Martina D’Errico.