D’Amato, entro 48 ore risultati test su passeggeri volo India

Sui sequenziamenti del virus per capire se i passeggeri del volo proveniente dall’India sono stati colpiti dalla variante indiana “occorre un po’ di tempo, perché la procedura ha bisogno di tempi tecnici e penso che tra oggi e domani sapremo se era variante indiana. Entro 48 ore dunque sapremo se chi era positivo ha anche la variante indiana”. Lo ha spiegato ad Agorà l’assessore regionale del Lazio alla Sanità, Alessio D’Amato.

“Sicuramente sappiamo che il 9% dei passeggeri era positivo, tra loro anche 2 membri dell’equipaggio e probabilmente anche altri diventeranno positivi avendo trascorso tanto tempo sull’aereo, sono tutti in quarantena in due strutture, una civile e una militare e sono monitorati”.

“Nel frattempo saranno monitorati anche gli altri voli, uno è previsto per oggi e noi siamo in attività”.

“Arrivi dall’India preoccupano”

Gli arrivi dall’India preoccupano la Regione Lazio. Lo ha detto il presidente Nicola Zingaretti intervenuto oggi a Mattino 5. “La preoccupazione è la stessa che abbiamo avuto negli scorsi mesi per gli arrivi da Paesi con altissimi tassi di contagio. Ma ora le indicazioni del governo sono chiare: possono entrare solo italiani residenti. All’aeroporto di Fiumicino”, ha continuato il governatore riferendosi al volo atterrato mercoledì sera a Fiumicino dall’India, con oltre 200 passeggeri a bordo “la scorsa notte è stato fatto un grande lavoro, i controlli sono stati effettuati in sicurezza e sono stati individuati oltre 20 positivi, la quarantena per chi è arrivato è garantita in sicurezza. Ora dobbiamo limitare al massimo i flussi ed è importante fare la quarantena in luoghi separati. Per questo abbiamo riattivato i Covid hotel”, ha concluso Nicola Zingaretti.

Cancellato l’ultimo volo dall’India diretto a Roma

È stato annullato il volo proveniente dall’India, dall’aeroporto di Amritsar, previsto oggi alle 14:10 all’aeroporto di Roma Fiumicino. Il volo è segnalato “cancellato” sul sito di Aeroporti di Roma.

Proprio questa mattina l’assessore D’Amato aveva chiesto il blocco totale dei voli dall’India.