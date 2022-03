2 aprile: Alfonsi, un grande patto per il decoro di Roma – VIDEO

Una giornata, che ricorrerà ogni anno, nella quale le Istituzioni saranno in campo al fianco dei romani e loro associazioni per ripulire dall’alba al tramonto molti punti nevralgici. Per Scacchi (Legambiente Lazio) e Lionelli (Retake Roma) una interazione fondamentale per ripartire

Alla presentazione, in un contesto pienamente in linea con il tema trattato, oltre al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, c’era anche l’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi e molti rappresentanti delle tante realtà associative che saranno in campo il 2 aprile per l’iniziativa ‘’Roma cura Roma’’. Ai microfoni di Radiocolonna.it interviene la titolare all’Ambiente del Comune di Roma che sottolinea l’importanza di questa iniziativa che è volta a riavvicinare le realtà che si impegnano per il decoro e la salvaguardia di Roma alle Istituzioni, “Tutta mia è la città – Roma cura Roma – rileva Alfonsi – è un evento che noi pensiamo di fare annualmente, dove tutti insieme ci prendiamo carico della nostra città come se fosse casa nostra, è un momento di festa, di gioia, di solidarietà dove saranno presenti moltissime associazioni che si potranno iscrivere sulla piattaforma on line” .

“Sono già 86 – aggiunge – le iniziative organizzate e ognuno può aderire ad una di quelle che ci sono, oppure creare la propria iniziativa. Si va ad esempio dai ragazzi che sistemano lo skate park, ad altri che raccolgono rifiuti facendo una passeggiata lungo la Via Appia Antica”.

In riferimento alla giornata del 2 aprile l’Assessora all’Ambiente ricorda come “questo sarà un momento per dare un segno di grande mobilitazione insieme ad una sorta di restituzione ai cittadini, perché l’Amministrazione vuole ringraziare coloro che tutti i giorni si prendono cura dei beni comuni, e lo farà fornendo il materiale per fare queste azioni ed il supporto dell’Ama, per rimuovere i rifiuti raccolti e della Polizia Municipale di Roma Capitale per eventuali chiusure stradali. Per tutte le informazioni visitate il sito www.romacura.roma.it”.

Presenti anche molte associazioni attive sulle tematiche ambientali, tra cui Legambiente Lazio rappresentata dal suo presidente Roberto Scacchi, che con soddisfazione ricorda l’impegno quotidiano sulle tematiche ambientali della sua associazione e la bontà di una iniziativa come quella del 2 aprile per riavvicinare dopo molto tempo i romani che vogliono dare una mano, per rendere più vivibile la propria città, alle Istituzioni

“Siamo felici di essere qui – dice Scacchi – perché è importante che l’associazionismo locale di Roma cresca ancora, come in questi ultimi anni, ma da ora in poi al fianco dell’Amministrazione per cambiare una situazione che ci vede in campo contro i rifiuti abbandonati un po’ dovunque e ad agire per l’educazione della città in un contesto diverso rispetto al passato, ultimi dieci anni, dove sono mancati momenti di confronto e di critica costruttiva’’.

Secondo Scacchi ci vorrà tempo per ricucire tutto quello che si è perso in questo decennio passato, ‘’Adesso – rileva – andremo davanti all’Amministrazione con un presupposto nuovo, ovvero di un associazionismo che si mette a disposizione con spirito critico e costruttivo per risanare in termini ambientali, una sorta di grande patto cittadino per ripartire insieme”,

Alla conferenza stampa di presentazione di “Roma cura Roma” era presente anche la Presidente di Retake Roma, Francesca Elisa Lionelli, che ha portato la testimonianza di una realtà che da molti anni basandosi sul volontariato sta cercando di portare cura e decoro in diverse zone frequentate dai quotidianamente dai romani, e che nell’iniziativa del prossimo 2 aprile sarà in prima linea, come sottolineato ai nostri microfoni, “Secondo noi il rapporto con l’Amministrazione – sottolinea – è importantissimo, non solo perché siamo due facce della stessa medaglia, ma anche perché ci si può supportare vicendevolmente. I cittadini attivi sono uno sguardo molto attento verso le problematiche e le cose che funzionano o meno di quartiere in quartiere, mentre le Istituzioni hanno degli strumenti più organizzati per risolvere molte situazioni, per cui l’interazione tra le due parti è fondamentale per una città che funzioni meglio”.

Infine per quel riguarda la regola che il “bello chiama il bello, mentre il degrado chiama il degrado” la Presidente di Retake Roma aggiunge: “Prendere parte attiva alla cura della città può voler dire sentirsi parte di una comunità, quindi immancabilmente ne avrò più cura nella quotidianità ed esprimerò questo a più persone intorno a me. Tutti in campo il 2 aprile per Roma”.