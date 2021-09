A Civitavecchia torna “Terme in Fiore”

Alle Terme di Traiano la mostra-mercato delle piante insolite e rare

Sabato 25 e domenica 26 settembre alle Terme di Traiano di Civitavecchia torna “Terme in fiore” che giunge alla sua nona edizione. Evento ormai noto ai cultori del verde di qualità, offre la possibilità di acquistare piante esotiche rare, non presenti nella grande distribuzione, coltivate su territorio italiano da vivaisti specializzati, adattabili ai nostri giardini ed appartamenti.

Ricca l’offerta di piante tropicali, subtropicali, mediterranee, cactacee ed Hoya per collezionisti, orchidee, aromatiche particolari, nonché prodotti artigianali, essenze, miele e zafferano di qualità. Per chi vuole trascorrere una giornata all’aria aperta, è presente un punto ristoro con food di qualità a km 0. Gli amici a quattro zampe sono benvenuti al guinzaglio.

Sono previste visite guidate al sito archeologico alle ore 11,30 e 16,30 su prenotazione. Pur essendo un evento all’aperto, è necessario accedere esibendo all’ingresso il green pass o il tampone negativo effettuato entro le 24 ore precedenti, poiché i siti archeologici sono equiparati a museo.

Di contro, non è richiesto indossare la mascherina se non in caso di assembramento davanti agli stand. Ulteriori info sul sito termeinfiore.it e sulle pagine facebook ed instagram terme in fiore.