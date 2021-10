Al Campus biomedico nascerà Cubo, edificio sostenibile – VIDEO

Aule e simulation center. Oggi posa prima pietra con Zingaretti

Si chiamera’ “Cubo” il nuovo edificio della didattica dell’universita’ Campus Bio-Medico di Roma che si sviluppera’ su una superficie di circa 10mila metri quadrati ad alta sostenibilita’ e una dotazione di verde pubblico di 38mila metri quadrati. Previsti all’interno un ‘simulation center’, nuove aule e un auditorium con 300 posti. Stamattina la posa della prima pietra alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Nicola Zingaretti, dell’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato, del presidente dell’Universita’ Campus Biomedico Felice Barela e del rettore Raffaele Calabro’, di Gianni Letta e Giuseppe Garofano, presidente di Cbm Spa.

I lavori della nuova “Cultural Box” sono partiti a giugno e l’edificio dovrebbe essere fruibile per il prossimo anno accademico. “Oggi nasce un nuovo grande incubatore di competenze – ha sottolineato Zingaretti -. Quello che serve all’Italia per guardare al futuro e’ puntare sui giovani. Servono nuovi progetti, investimenti sulle nuove tecnologie, sostenibilita’, cantieri e lavoro. Quindi serve uno scatto in avanti per creare benessere e lavoro di qualita’, per dare alle paure una speranza che anche questa volta insieme ce la faremo”. Per Zingaretti, “questo e’ un bellissimo progetto italiano e importante. Si tratta di un progetto per una nuova sanita’. Apriamo una nuova stagione di investimenti e assunzioni per una nuova generazione. Con la posa della prima pietra entriamo nel futuro che avevamo immaginato”.

Una delle principali caratteristiche del nuovo edificio sara’ quella di essere “ad Energia Quasi Zero” classificabile Nzeb (NearlyZero Energy Building) e certificabile in classe A2 secondo la normativa sull’efficienza energetica.

“E’ un investimento che testimonia la fiducia nel futuro e l’attenzione alla persone da parte del Campus” ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro Sviluppo Economico in un video-intervento. “E’ l’esempio di un investimento che risponde alle aspettative di oggi cioe’ un luogo della formazione per le nuove professioni che oggi vengono richieste. Questo e’ molto importante: l’infrastruttura nasce anche con molta attenzione alla sostenibilita’ e quindi di riqualificazione ambientale del quartiere, Trigoria, che penso possa avere un beneficio importante” ha aggiunto il ministro.

“Con l’avvio dei lavori del nuovo edificio della didattica ‘CUBO’ l’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma da’ impulso allo sviluppo di una ampia porzione del territorio di Roma Sud, caratterizzandolo nella qualita’ infrastrutturale e ambientale degli spazi” ha sottolineato il presidente dell’Universita’ Felice Barela che ha spiegato: “questo non e’ solo un edificio in piu’, un aumento di spazio. E’ un elemento che si inserisce in un piano di lungo termine (Masterplan 2045) e un tassello importante del piano strategico 2021-2023, elaborato nei mesi scorsi, che si viene a trovare in grande consonanza con le linee strategiche indicate dal PNRR e dal NGEU”.

Per il rettore Raffaele Calabro’ oggi “e’ un momento importante”. E ha sottolineato: “Il nuovo edificio offrira’ molteplici soluzioni per una didattica innovativa grazie alla sua struttura modulare, e si inserira’ nel contesto del territorio in maniera discreta e all’insegna di una reale sostenibilita’ a impatto quasi zero. Al di la’ della forma geometrica, il desiderio e’ che questo Cubo sia la sintesi e l’unione di due parole: CUlturalBOx e cioe’ un luogo di cultura, di pensiero, di visione e di impatto a servizio della persona e della societa’”.