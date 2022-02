Ambiente: da Regione Lazio 500 mila euro per fiume Aniene e tiburtino

Manutenzione e messa in sicurezza nel territorio

Arrivano gli interventi per il Fiume Aniene e il territorio tiburtino. La Regione Lazio ha avviato una procedura negoziata dell’importo di circa 500 mila euro per la manutenzione dell’alveo del fiume e delle difese spondali da Vicovaro a Tivoli.

I finanziamenti derivano da una delibera della Giunta regionale in cui si ratificava la convenzione tra Regione e Autorità di bacino per i lavori di messa in sicurezza dell’intero alveo del Fiume Aniene, con un intervento complessivo di 1.100.000 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde.

“La determina regionale va incontro a esigenze fortemente sentite dai nostri territori. La manutenzione e la messa in sicurezza delle sponde del Fiume Aniene contribuiranno a mitigare il rischio idrogeologico dell’area. Si tratta di interventi necessari da tempo, che entro pochi mesi diventeranno realtà” è il commento di Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

La determinazione regionale con la quale si avvia la procedura è stata pubblicata sul sito della Regione (www.regionelazio.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.