Ambiente: moria di pesci a largo costa litorale romano

La triste scoperta dopo i temporali; autorità attivate

Una moria di pesci è visibile questa mattina sul tratto di mare davanti al litorale romano, in due punti in particolare: a circa due miglia dalla costa, non lontano dalle piattaforme petrolifere; e nel tratto dinanzi a Fregene e Maccarese, all’altezza della foce dell’Arrone. A verificarlo le squadre della Capitaneria di Porto di Roma, che ha poi subito attivato l’Ufficio Ambiente del comune di Fiumicino ed il Servizio veterinario della Asl.

Tra le ipotesi, che dovranno essere verificate tramite gli esami necessari, quella che porta all’immissione di prodotti, dopo i forti temporali estivi a monte del litorale negli ultimi giorni, in fiumi o canali. Segnalazioni di pesci morti trascinati a mare sono arrivate anche da pescatori.