Caldo record per altri 10 giorni, a Roma anche picchi oltre 40 gradi

"Non sono previste precipitazioni importanti"

Una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni sembra voler dominare la scena italiana per almeno altri 10 giorni, soprattutto al Centro-Sud. Con l’anticilone africano abbiamo gia’ toccato i 42-44 C all’ombra al Sud e in Sardegna, ma il termometro salira’ in modo repentino ancora e in tutta Italia, non si escludono valori piu’ alti con picchi di 45 C.

Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma la possibilita’ vengano infranti alcuni record di giugno, con la colonnina di mercurio che salira’ fino a 39-40 C a Roma e Firenze, 37 C anche a Napoli sul mare.

“Il pericolo maggiore di questa ondata di calore – spiega – sara’ la durata: la cappa ed il caldo potrebbero insistere sull’Italia fino al 4-5 luglio, con qualche isolato temporale solo sulle Alpi e al Nord-Ovest; il Mediterraneo registra gia’ 5 gradi piu’ della media. Per almeno 10 giorni non sono previste precipitazioni importanti ma la siccita’ estrema, presente soprattutto su Nord, Toscana, Lazio, Puglia e Calabria peggiorera’”. Nel dettaglio Sabato 25. Al Nord: bel tempo prevalente. Al Centro: tante nubi, piovaschi sul sassarese, isolati sugli Appennini.

Al Sud: soleggiato, clima molto caldo. Domenica 26. Al Nord: soleggiato e molto afoso, caldo in aumento. Al Centro: bel tempo e caldo con picchi di 38-40 C nelle zone interne sarde. Al Sud: caldo opprimente, picchi oltre i 42 C. Lunedi’ 27. Al Nord: soleggiato e molto afoso, caldo in ulteriore aumento fino a 39 C. Al Centro: bel tempo e caldo con picchi di 38-41 C nelle zone interne. Al Sud: caldo opprimente, picchi oltre i 42-44 C. Tendenza. Caronte infiamma il Centro-Sud con picchi fino a 43-45 C, afa diffusa al nord; il super caldo potrebbe durare fino all’inizio di Luglio.