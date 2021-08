Campidoglio, 1,2 mln di euro per curare i pini della Capitale

Colpiti dalla toumeyella parvicornis, conosciuta ai più come cocciniglia tartaruga

“Voglio parlarvi ancora una volta di un grande problema che sta colpendo i pini di Roma: la toumeyella parvicornis, conosciuta ai piu’ come cocciniglia tartaruga. Sto sentendo tante bugie in questo periodo, attacchi da campagna elettorale. A tutte queste chiacchiere rispondiamo con i fatti”. Lo scrive su Facebook, l’assessora alle politiche del verde di Roma Capitale, Laura Fiorini.

“Vi do un po’ di dati: siamo stati i primi ad accorgerci del parassita in citta’ ed abbiamo trovato, dopo aver avviato una sperimentazione, un farmaco per curare i nostri alberi. Ne abbiamo gia’ trattati e curati oltre 5.000. Adesso ne tratteremo altri 6.000 – prosegue l’assessora – . Proprio ieri abbiamo affidato un appalto di 250mila euro. Inoltre abbiamo previsto che il 10% delle risorse dell’appalto del verde verticale del Comune sia destinato alla cura della cocciniglia. Stiamo parlando di altri 500mila euro”.

“Quindi in totale abbiamo destinato oltre 1,2 milioni di euro per curare i pini di Roma – sottolinea Fiorini – . A questi si aggiungono tutti i trattamenti che verranno effettuati nell’ambito dei numerosi appalti aventi ad oggetto la riqualificazione di aree verdi in corso o imminenti. Stendiamo un velo pietoso su quanto ha fatto finora la Regione Lazio, cioe’ nulla. Anzi no, per essere precisi la Regione aveva offerto, pensate, 500 euro, si’ avete letto bene: 500 euro. Colta in fallo, ha fatto marcia indietro e ne ha appena offerti 500mila…Ripeto, questi sono i fatti. Gli altri invece chiacchierano e finora non hanno fatto un bel niente”, conclude.