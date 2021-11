Campidoglio: assessore Rifiuti, buon lavoro a nuovo presidente commissione ambiente

Alfonsi: "In questo momento storico è cruciale l'impegno di tutte e tutti noi"

Il nuovo assessore ai Rifiuti di Roma Sabrina Alfonsi, in occasione della presentazione della nuova giunta capitolina in Campidoglio

“I miei complimenti e un grande augurio di buon lavoro a tutte e tutti i presidenti di commissione nominati oggi in Assemblea capitolina. Un pensiero particolare a Giammarco Palmieri, da oggi presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, con il quale avremo modo di lavorare insieme.

In questo momento storico è cruciale l’impegno di tutte e tutti noi, Consiglio e Giunta, per affrontare le sfide che abbiamo di fronte per rendere Roma una città sostenibile”. Lo dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente, agricoltura e ciclo dei rifiuti.