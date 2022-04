Caro benzina: Dott, primo trimestre da record per monopattini in sharing

L'azienda ha registrato in Italia un +400 per cento di corso e un +250 per cento di utenti rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il primo trimestre 2022 di Dott è da record. L’azienda di monopattini in sharing ha registrato in Italia un +400 per cento di corso e un +250 per cento di utenti rispetto allo stesso periodo del 2021.

“Le abitudini di viaggio si stanno evolvendo e le persone in Italia, così come nel resto d’Europa, stanno diventando sempre meno dipendenti dall’auto privata, realizzando quanto bici e monopattini elettrici in sharing rappresentino un’alternativa di trasporto efficiente, sostenibile e, allo stesso tempo, conveniente per contrastare i costi dovuti al caro carburante – ha affermato Andrea Giaretta, Regional general Manager southern Europe di Dott -.

Con un numero considerevole di nuovi utenti che stanno utilizzando i nostri servizi, speriamo di convincere sempre più cittadini a scegliere Dott per i loro spostamenti, rendendo così le nostre città meno congestionate e più sostenibili”, ha concluso Giaretta