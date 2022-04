Decoro/ Campidoglio, migliaia di cittadini per “Roma cura Roma”

Hanno aderito 395 realtà, oggi protagoniste di 457 interventi di pulizia, ripristino del decoro urbano e cura del verde esteso anche alle rive del Tevere e fino a Ostia. 14mila le persone coinvolte"

“Roma Cura Roma – Tutta mia la città” è l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione capitolina in collaborazione con le associazioni Retake, Legambiente, Wwf, CeSV, Fai e il supporto di Ama per una intera giornata dedicata alla cura collettiva di strade, piazze e aree verdi. “Grazie al sistema di registrazione, operativo sul portale www.romacura.roma.it che ha contato oltre 22 mila utenti attivi e 74 mila visualizzazioni, hanno aderito 395 realtà, oggi protagoniste di 457 interventi di pulizia, ripristino del decoro urbano e cura del verde esteso anche alle rive del Tevere e fino a Ostia. 14mila le persone coinvolte”. Lo si legge in una nota del Campidoglio. Il Dipartimento tutela ambiente di Roma Capitale e Ama “hanno garantito la fornitura di 1.400 fratini, 1.400 tra scope e ventole, 10mila mascherine, 8.500 paia di guanti, 32.550 sacchi di raccolta, 600 pale, 400 tute, 80 raccogli immondizia, 35 stecche per panchine. Ama ha messo in servizio più di 70 spazzatrici a supporto degli interventi maggiormente significativi e nel corso dell’intera giornata sono previsti oltre 140 servizi di spazzamento meccanizzato”.

Sono poi stati effettuati servizi integrativi “di pulizia e raccolta con mezzi a vasca e macchine ‘madri’ si legge ancora nella nota-, che coinvolgeranno le oltre 60 sedi di zona e le 5 autorimesse. 23 le auto abbandonate e 18 gli scooter rimossi dalla polizia locale, mentre il Servizio giardini comunale ha effettuato 34 interventi e l’Ufficio del decoro 14 operazioni di ripristino. Tra le associazioni partecipanti figurano Agesci, Acli, A.S. Roma, Fondazione S.S. Lazio, Comunità di Sant’Egidio, Caritas, Lipu, Marevivo, Masci, Tevere Day, Facoltà di Architettura, istituti scolastici e decine di comitati di quartiere. Tra gli interventi previsti anche quello dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, che farà la pulizia e lo sfalcio dell’area di Porta Pia, della Fondazione S.S. Lazio che interverrà su pulizia e cura del verde a Piazza della Libertà nel quartiere Prati, dell’A.S. Roma per un’operazione di cleaning a Largo Gaetano Agnesi e a Piazza S. Maria Liberatrice. Inoltre, l’iniziativa di pulizia e abbellimento di Largo Zappalà-via Leonardi in VII Municipio con l’Associazione “Roma Skateboarding” e, infine, con il Gruppo AGESCI si prevede la cura delle aiuole e la pulizia di Largo Pannonia e con Acli la cura di una parte di Piazzale Ostiense. Tutti gli appuntamenti della giornata sono consultabili sul sito romacura.roma.it”.