Dock3 Demoday 2022: 30 università e 100 talenti selezionati – VIDEO

Tanti in premi assegnati, per un totale di oltre 50 mila euro. Una edizione interamente in inglese che dimostra quando questo evento dell’imprenditorialità stia crescendo negli anni

È stata da poco archiviata l’edizione 2022 del dock3 DemoDay, l’evento conclusivo di dock3-the startup lab, riconosciuto dal MiSE come modello nazionale di educazione all’imprenditorialità. I team che hanno avuto accesso al Demo Day sono stati in 15, per un totale di 15 progetti in gara successivamente presentati a una giuria composta da 35 investitori. Un marketplace per l’affitto di beni di uso comune, un misuratore dei consumi domestici in tempo reale, un servizio di delivery per le barche in rada, una cornice di design per esporre NFT, un drone per ottimizzare la raccolta delle olive, un dispositivo per le automobili per migliorare la qualità dell’aria, un’app per l’assistenza sanitaria; per citare alcuni dei progetti in gara.

L’evento che si è tenuto presso l’Aula Magna della facoltà di Lettere dell’Università degli studi Roma Tre è stato quindi l’ultima tappa di un percorso iniziato ad aprile, quando lo staff di Dock3 ha selezionato 100 talenti da oltre 30 atenei, accompagnandoli nel loro percorso di crescita.

“Dock3 sta crescendo anno dopo anno, con nuovi partner che stanno portando nuovi fondi e nuove prospettive. Quest’anno abbiamo avuto 30 diverse università che hanno presentato almeno una candidatura per i 100 selezionati al Dock3 2022 – ha precisato Andrea Dal Piaz, responsabile Dock3 – Il Dock3 di quest’anno è stato svolto completamente in inglese in quanto avevamo la presenza di ospiti internazionali, connessi in diretta streaming. È stato questo anche un modo per trasmettere un concetto ben chiaro alle start up: il mercato di riferimento non deve essere solo quello italiano”.

Una linea ben precisa quella tracciata negli anni da Dal Piaz, e rimarcata anche dal professore Paolo Merialdo, docente dell’università RomaTre, corso di Imprenditoria Digitale: “Quest’anno il Dock3 DemoDay è stato realizzato interamente in inglese, i ragazzi in questo sono stati molto preparati, dimostrando una corretta padronanza non solo dei progetti presentati ma anche della lingua inglese.

La nuova edizione del Dock3 DemoDay ha visto ampliarsi anche la platea dei premiati. Oltre al premio di 10 mila euro erogato dalla Regione Lazio, sono stati assegnati anche altri riconoscimenti in denaro: Pree Horizon ha consegnato 20 mila euro come premio per due startup che si sono occupate di sostenibilità; Omnia Clouds ha invece assegnato un premio da 5mila euro per la blockchain tecnology.

Questo l’elenco dei premiati:

PREMIO REGIONE LAZIO:

Bufaga “Lit (live. inspire. transform.). Oilvair

PREMIO PREE HORIZON

“lit (live. inspire. transform.). Ares

PREMIO OMINA CLOUDS

Dragonblock

Archiviata l’edizione del 2022, i riflettori sono già accesi al prossimo anno; una nuova occasione per i numerosi talenti del panorama imprenditoriale e delle startup per mettersi alla prova e farsi scoprire da nuovi investitori interessati alle loro idee di business.

