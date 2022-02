Edizione green per la mezza maratona Roma-Ostia

In programma domenica 6 marzo

Torna la mezza maratona Roma-Ostia in versione green: dalla eco-medaglia in legno riciclato alla bag in omaggio fatta di polipropilene riciclabile.

La 47esima edizione della classica Half Marathon – in programma domenica 6 marzo – prevede l’apertura di ‘Casa RomaOstia, centro nevralgico dell’evento, allestita in piazzale Pier Luigi Nervi, di fronte al PalaLottomatica, venerdì 4 marzo (ore 10-19) e sabato 5 (ore 10-19), nei due giorni antecedenti la partenza della corsa. Qui gli iscritti avranno modo di ritirare il pettorale e il pacco gara con la maglia tecnica.

Dopo mesi senza competizioni, causa pandemia, i runner potranno assistere alla presentazione degli atleti élite al sabato e conoscere da vicino i pacer ufficiali che li accompagneranno domenica. In questa edizione, sottolineano gli organizzatori, il Gruppo sportivo bancari romani (GsbRun), si è impegnato per “trasferire i principi collegati alla salvaguardia ambientale, sia ai runners sia ai partner, limitando l’utilizzo di materiali inquinanti: da qui la scelta della eco-medaglia realizzata in legno riciclato con vernici ecologiche consegnata all’arrivo, nonché la bag omaggiata ai partecipanti prodotta in polipropilene riciclabile”.