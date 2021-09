Fiumicino: Comitati, “primo no a maxi impianto fotovoltaico”

Stop dalla Commissione regionale per la Valutazione d'impatto ambientale alla realizzazione nell'impianto a Tragliata

Dalla Commissione regionale per la Valutazione d’impatto ambientale arriva un “no” alla realizzazione di un maxi impianto fotovoltaico a Tragliata, nel nord del comune di Fiumicino. Lo rende noto la Rete art.136 Ambiente e Paesaggio, che comprende una trentina di comitati, associazioni ambientaliste e Pro Loco del territorio tra Fiumicino e Cerveteri.

“Un primo importante no al mega impianto fotovoltaico a Tragliata – informa la Rete – Le lotte condotte in questi ultimi anni per salvaguardare il territorio stanno dando dei risultati positivi; l’ultima in ordine di tempo è il parere negativo espresso dalla Commissione regionale Via sul mega impianto localizzato in violazione di quanto previsto dal Prpr. La Commissione ha tenuto conto dei diversi pareri negativi espressi da vari enti tra cui il Mibact ed il Comune di Fiumicino, a cui si è aggiunta la Direzione regionale competente preannunciando il proprio parere negativo alla realizzazione del mega impianto fotovoltaico che sarebbe sorto presso il Castellaccio in località Tragliata. L’impianto che volevano realizzare era di una potenza di 8014.44 kWp ed avrebbe occupato circa 20 ettari di terreno agricolo gravato da vari vincoli”.

“La società realizzatrice, a fronte del parere negativo, ha chiesto 180 giorni di sospensiva per individuare una nuova area per collocare dell’impianto”, conclude la Rete.