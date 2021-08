Fiumicino: Comune, per ponti ciclabili Focene gara d’appalto

Lunghi 25 metri collegheranno via Coccia di Morto a ciclabile

Dopo le autorizzazioni di tutti gli enti interessati l’amministrazione comunale di Fiumicino sta procedendo all’espletamento della gara di appalto per assegnare la realizzazione dei ponticelli ciclabili a Focene. Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

Saranno realizzati due ponticelli lunghi 25 metri e larghi 2,80, che collegheranno la ciclabile al lato della recinzione aeroportuale a via Coccia di Morto: uno di fronte a via dei polpi, l’altro di fronte via consorzio focense, dove saranno realizzate due rotonde del diametro di 26 metri ciascuna, che regoleranno il traffico veicolare e permetteranno ai ciclisti un attraversamento in sicurezza. Sul lato abitato da via dei Polpi a via Consorzio Focense sara’ realizzata una ciclabile di collegamento della parte abitata, che si innesta inoltre con il percorso ciclopedonale realizzato quattro anni fa in via dei Nautili.

“Il quadro economico dell’opera e di 500.000 euro, al netto delle opere di 383.000. La procedura di gara sara’ ultimata nel mese di ottobre ed in coda al periodo autunnale contiamo di avviare i lavori, che da contratto prevedono 200 giorni lavorativi”, sottolinea Caroccia.