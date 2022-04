Formula E: torna all’Eur Rome E-Prix con 20 mila spettatori in presenza – VIDEO

Il programma, circuito, orari e dove guardare la gara in tv

Torna per il quarto anno consecutivo, e per la seconda volta davanti a migliaia di spettatori in presenza, dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, il Campionato di Formula E all’Eur a Roma. Questa mattina, l’assessore allo Sport e Grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato ha visitato il percorso di gara e i box delle auto alla presenza di guide qualificate che hanno raccontato aneddoti e peculiarità sulla manifestazione.

“Finalmente torna il grande pubblico: oltre 20 mila spettatori e 40 milioni di telespettatori da 180 paesi nel mondo: questi sono i primi grandi numeri di un evento come la Formula E che ormai è entrata nel dna di Roma”, ha commentato l’assessore Onorato dopo il tour. “I grandi eventi sono importanti per la città perché riusciamo così a destagionalizzare i flussi turistici e portiamo anche una ventata di freschezza alla Capitale d’Italia. Inoltre favoriamo la transizione ecologica: lo sviluppo tecnologico di queste macchine lo ritroveremo nell’utenza quotidiana”.

Il Campionato del Mondo, inaugurato a settembre 2014, comprende 11 squadre, 22 monoposto e 22 piloti e si propone come una piattaforma sportiva su cui testare e sviluppare tecnologie che contribuiscono a modellare le auto del futuro. Anche grazie a questo carattere innovativo e rivoluzionario, alla Formula E hanno aderito i principali produttori automobilistici del mondo, tra cui Porsche, Mercedes, DS, Jaguar e Nissan.

“Un grande evento come questo sicuramente porta dei disagi. Nonostante il Campidoglio abbia lavorato al massimo per ridurre disagi, ci scusiamo fin da ora con il quartiere dell’Eur e il IX Municipio che sicuramente paga il prezzo più alto”, ha aggiunto Onorato che aggiunge: “Ma i ritorni economici e sociali per Roma sono nettamente maggiori: alberghi pieni, indotto economico per tutta la città e sicuramente riflettori puntati sul quadrante dell’Eur sul quale puntiamo molto per sviluppare il settore congressuale in termini internazionali. Questi grandi eventi dunque servono”.

“Abbiamo portato iniziative sui territori per mettere in sicurezza strade e passaggi pedonali”. Quest’anno infatti gli organizzatori del Roma E-Prix hanno lavorato all’installazione di sei attraversamenti pedonali luminosi alimentati ad energia solare in tre diversi municipi della capitale, alla ristrutturazione del parco giochi situato nei pressi del lago dell’Eur, il rifacimento della strada intorno alla pista e la donazione di cinque defibrillatori al quartiere.

Nel dettaglio, gli attraversamenti pedonali messi in sicurezza sono: nel municipio IX tra viale dell’Oceano Atlantico e l’incrocio con via Rhodesia e a via Ostiense all’altezza della stazione Roma-Lido/Vitinia. Nel municipio X all’Istituto comprensivo Carotenuto in via Scartazzini e all’Istituto comprensivo Francesco Cilea in via Francesco Cilea. Al municipio XV, infine, l’attraversamento di via Flaminia 627 e di via Cassia all’incrocio con via Giuseppe Silla.

Quest’anno le monoposto Gen2 saranno le più veloci che abbiano mai gareggiato: i piloti, infatti, potranno sfruttare batterie da 220kW, con un aumento di potenza di circa 20kW rispetto alla Stagione 7. La potenza durante l’Attack mode aumenterà anche fino a 250kW/235kW. Già svelata la nuova monoposto Gen 3, che sarà adottata a partire dalla Stagione 9. La nuova monoposto elettrica ha subito significativi miglioramenti strutturali, tra cui l’introduzione di un nuovo propulsore anteriore e l’eliminazione dei freni idraulici posteriori. A trasmettere le tappe italiane in diretta saranno Italia 1 e Sky Sport 1. Tutti gli spettatori interessati potranno pertanto assistere in diretta al Rome E-Prix sul canale in chiaro su Italia 1 e Sky Sport 1: l’inizio della gara è previsto per le ore 15:00.