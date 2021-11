Gambero Rosso, 1190 indirizzi con Roma e il Meglio del Lazio

Guida 2022 in tandem con speciale "The Best in Lazio"

Comprende 1190 indirizzi la trentaduesima edizione della guida “Roma e il Meglio del Lazio 2022” del Gambero Rosso. La pubblicazione, presentata oggi in diretta streaming, fa coppia quest’anno con “The Best in Lazio”, speciale in italiano e in inglese, in cartaceo e in digitale, che verra’ veicolato in Italia con il “numero di dicembre” del Gambero Rosso e all’estero attraverso il network internazionale della Citta’ del Gusto.

L’iniziativa e’ realizzata in collaborazione con la Regione Lazio.

Gambero Rosso ha inoltre realizzato in inglese una serie di 10 video ricette, 2 per ogni provincia della regione Lazio, volte a valorizzare i prodotti agroalimentari della regione. La serie video e lo speciale saranno presentati anche in occasione del convegno “A Talk on Agriffod. La cucina del Lazio nel mondo scenari e prospettive della filiera dell’agroindustria. Tradizione e Sperimentazione, Innovazione e Sostenibilita’”, organizzato dalla Regione Lazio a Dubai. La trentaduesima edizione della guida “Roma e il Meglio del Lazio 2022” assegna come riconoscimenti 8 Tre Forchette e 5 Tre Gamberi , 5 Tre Bottiglie, 2 Tre Boccali e 1 Tre Coccotte. Le novita’ dell’anno sono 4: Aventina Carne e Bottega (Roma); Emporio Sant’Eustachio (Roma); Romane’ (Roma) e Dolia Gaeta (Gaeta – Latina).

Il premio speciale per il Servizio di Sala va al ristorante La Trota (Rivodutri – Rieti), quello per il servizio di sala in Albergo a La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri (Roma). I Genius Loci (Premi Speciali Regione Lazio) vanno a Romane’ (Roma); De novo e D’antico (Cori-Latina); Sellari (Frosinone); Ristorante Degli Angeli (Magliano Sabina – Rieti) e Al Vecchio Orologio (Viterbo). Il premio valorizzazione del territorio va a Satricvm (Latina).

Il premio gruppo del gusto associazione stampa estera a Bistrot 64 (Roma); BucaVino (Roma); Romolo e Remo (Roma); Pietrino e Renata (Nemi -Roma); Pasticceria 5 lune (Roma).