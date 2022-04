Giornata della Terra: Retake grande protagonista in tutto il territorio nazionale – VIDEO

Si è rivelato un successo il primo evento di livello nazionale organizzato da Retake in occasione della Giornata della Terra. Migliaia di retaker si sono riversati nelle strade delle città italiane svolgendo le diverse attività di cura dell’ambiente urbano e naturale

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Retake, movimento spontaneo di cittadini, no-profit e apartitico, che promuove la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana, in occasione della Giornata della Terra 2022, in particolare il 23 aprile u.s. ha organizzato una mobilitazione generale che ha coinvolto 21 città: Arezzo, Bari, Barletta, Castelli Romani, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Lizzano, Mola Di Bari, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Preci, Roma, Salerno, Servigliano, Spoleto, Stroncone, Taranto, Trevi.



Migliaia i retaker hanno aderito riversandosi nelle strade e svolgendo le diverse attività: dalla pulizia degli argini del fiume, alla cura di un parco, alla messa a dimora di piante, all’organizzazione di visite guidate. Queste molteplici attività sono state promosse da una madrina d’eccezione: l’icona del cinema italiano Margherita Buy, che da tempo ha spostato e condiviso la causa di Retake a tutela dell’ambiente che ci circonda.

“Si espande il senso di comunità di Retake, questa giornata ha rappresenta per noi un grandissimo successo – commenta Paola Carra, Cofondatrice di Retake Roma – hanno partecipato Ambasciate, comunità straniere e tantissimi cittadini, tante persone hanno voluto indossare la nostra pettorina di retaker”.

In particolare l’evento svoltosi a Roma, prima a piazza del Popolo e poi a Villa Borghese, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, alcuni dei quali hanno anche interrotto la loro camminata per le vie del centro con lo scopo di aiutare la causa di Retake. “Questo è un bellissimo segno di speranza. Insieme si può fare qualcosa!”. Così Rebecca Spitzmiller, Cofondatrice di Retake Roma, ai microfoni di Radio Colonna.

Senso di comunità e condivisione degli spazi urbani, due comuni denominatori che da sempre accompagnano le attività di Retake, e che anche questa volta hanno fatto da sfondo alla Giornata della Terra 2022 che ha visto l’associazione no-profit rendersi protagonista della bonifica di numerosi siti urbani nella varie città del Paese.

Per ulteriori informazioni:

www.retakeroma.org