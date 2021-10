Il 29 ottobre Fao piantumerà alberi nel G20 Green Garden di Roma

A cerimonia il dg Qu Dongyu, Franceschini, Gualtieri e Zingaretti

09 June 2021, Rome Italy - FAO G20 Green Garden Installation at Caffarella's Park.

Alberi di leccio piantumati nell’area del “Bosco Scaro” del G20 Green Garden di Roma, a simboleggiare l’impegno dei paesi del G20 per un futuro sostenibile per ‘People, Planet, Prosperity’.

Domani, venerdì 29 ottobre, il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), QU Dongyu, e il ministro della Cultura, Dario Franceschini, parteciperanno alla cerimonia di piantumazione di alberi al G20 Green Garden di Roma. Inaugurato in occasione della Presidenza italiana del G20, il G20 Green Garden è un’esposizione a cielo aperto situata nel cuore del Parco dell’Appia Antica: uno spazio per celebrare la biodiversità, la natura e il patrimonio antico della città. La cerimonia avrà luogo a poche ore dall’inizio della Riunione dei Capi di Stato e di Governo dei paesi del G20 a Roma e vedrà la partecipazione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dell’Ambasciatrice dell’Indonesia Esti Andayani, il cui paese assumerà la Presidenza del G20 nel 2022.

Le piante saranno donate dal Progetto Ossigeno della Regione Lazio, un’iniziativa che mira a combattere i cambiamenti climatici, ridurre le emissioni di Co2 e a tutelare la biodiversità.