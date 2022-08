Invasione di granchi blu nella costa laziale: Legambiente, “colpa delle alte temperature”

"C'è una tropicalizzazione del nostro mare - spiega il presidente Roberto Scacchi - che sta cambiando anche la rete biologica. A oggi non è pericolosa per l'uomo però, ovviamente, ancora non conosciamo l'impatto complessivo. Nei prossimi mesi verificheremo se avrà effetti anche su alcuni risvolti economici, come per la pesca"

Sabato scorso, nel canale che sfocia presso la spiaggia di Torre Flavia, è stato rinvenuto questo granchio blu di circa 20 cm. Scrive la pagina Facebook "Amici di Torre Flavia" photo credit: amici di torre flavia