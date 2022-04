La ciclabile Fiumicino-Focene riapre per Pasqua

Da venerdì 15 a lunedì 18 aprile. Il tratto era stato chiuso per via dei lavori sul ponticello di scavalco del canale

La pista ciclabile di quattro chilometri “Noemi Magni”, lungo via Coccia di Morto, tra Fiumicino e Focene, sarà riaperta in via straordinaria, in occasione del ponte pasquale, per quattro giorni, da venerdì 15 a lunedì 18 aprile.

“Il tratto, infatti, era stato chiuso al traffico ciclabile per i lavori sul ponticello di scavalco del canale mirati all’adeguamento per il passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco. Verrà riaperto per il ponte di Pasqua e Pasquetta per consentire ai visitatori ed agli appassionati bikers di godersi una gita facendo movimento”, informa l’assessore ai lavori pubblici di Fiumicino, Angelo Caroccia.