Lazio: Regione, 900mila euro per aree verdi Roma e altri comuni

"Per tutelare gli spazi verdi e favorire socializzazione, integrazione e scambio tra adulti e bambini".

Sono pronti circa 900 mila euro complessivi per la manutenzione delle aree verdi della Capitale e dei Comuni del Lazio.

I contributi, sia di parte capitale che corrente, saranno erogati con i criteri e le modalita’ stabilite dalla DGR n. 850/2017. Potranno fare richiesta dei contributi i Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette che intendono realizzare interventi e attivita’ di manutenzione delle aree verdi urbane, attraverso comitati di quartiere riconosciuti e associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui le aree sono ubicate o che svolgano li’ la propria attivita’ lavorativa e con i quali stipulano le convenzioni.

Il Comune che fa domanda dovra’ allegare la proposta di convenzione sottoscritta con il soggetto affidatario e il progetto recante l’illustrazione degli interventi e delle attivita’ di manutenzione che si intendono realizzare. Sara’ necessario allegare la planimetria dell’area prescelta e indicare un cronoprogramma delle attivita’ da svolgere mensilmente, seguendo un dettagliato piano economico-finanziario.

I Comuni e gli enti di gestione possono presentare una sola domanda per l’anno in corso; fa eccezione Roma Capitale che potra’ presentare domande fino ad esaurimento della disponibilita’ finanziaria secondo le modalita’ di riparto stabilite nella DGR 850/2017. Una volta che la Direzione competente verifichera’ la veridicita’ degli atti e la fattibilita’ del progetto, il contributo sara’ concesso (senza poter superare il 90% del valore economico dell’intero progetto e, comunque, nel limite di 15.000, euro per le spese di parte corrente e 5.000,00 euro per le spese di parte capitale). Sono ammesse al contributo le spese relative alla manutenzione di prati, arbusti, siepi e alberi, ad esclusione degli interventi di potatura di alto fusto oltre alla manutenzione di arredi, percorsi e alla pulizia dell’area stessa, compreso lo smaltimento dei rifiuti.

Sono ammesse anche spese relative all’acquisto di arredi, attrezzature ludiche e sportive e di macchinari necessari alla pulizia.

“Questa iniziativa si inserisce perfettamente in un piu’ ampio programma di azioni promosse dalla Giunta Zingaretti in questi anni a favore della tutela del verde e dell’ambiente, con un’attenzione particolare rivolta ai tanti spazi nei quartieri e nelle citta’ di tutto il territorio, che invece di essere abbandonati e restare soggetti all’usura e al degrado, vengono in questo modo riqualificati e messi a disposizione della comunita’ grazie all’impegno dei cittadini stessi – sottolinea la Regione Lazio – Un esperimento che la Regione Lazio ha piu’ volte realizzato, sempre con successo, per esempio in molti quartieri di Roma e non solo, per tutelare gli spazi verdi e favorire socializzazione, integrazione e scambio tra adulti e bambini”.