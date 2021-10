Lazio: Regione, Road to Rome 2023 riparte dal Golf in piazza

Avrà luogo a Villa Borghese, in piazza di Siena, il prossimo 30 ottobre dalle 10 alle 17.

Dopo lo stop causato dalla pandemia ritorna Golf in Piazza, il primo appuntamento del 2021 della Road to Rome 2023, che avrà luogo a Villa Borghese, in piazza di Siena, il prossimo 30 ottobre dalle 10 alle 17. L’evento, gratuito e aperto a tutti, avrà il supporto della Regione Lazio e sarà patrocinato dal Comune di Roma. Saranno allestite undici postazioni di prova, tanti i contest e anche le attività di animazione e musica. Chiunque vorrà potrà mettersi alla prova con il supporto di maestri qualificati. Per l’occasione sarà esposto il trofeo ufficiale della RyderCup 2023 che si disputerà a Guidonia, il trofeo sarà disponibile per foto e selfie.

Grande attesa per l’evento di sabato, dato che l’ultima edizione risale al 2019 quando si disputò a Torino nella cornice di piazza San Carlo e via Roma, e contò una presenza di oltre 2.500 persone travolte dalla magia del golf.

“Golf in Piazza sarà un evento imperdibile in vista soprattutto dei prossimi appuntamenti relativi al mondo del golf, la RyderCup 2023 e anche l’Igtm, la fiera internazionale del golf turistico, che si terrà a Roma il prossimo anno, risultato che abbiamo ottenuto grazie al lavoro sinergico tra Regione Lazio, Convention Bureau di Roma e Lazio, Fiera Roma, Enit e Federazione italiana golf”. Lo dichiara in una nota Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa. “Golf in Piazza sarà quindi l’occasione per respirare in anticipo l’atmosfera di uno sport che caratterizza il nostro territorio da più di cento anni.

Sport e Turismo rappresentano un connubio unico, si tratta di due settori che vivono un processo osmotico, e lo dimostrano concretamente i grandi eventi svolti a Roma e nel Lazio negli ultimi anni. Partiremo da questo legame per andare oltre la ripartenza, proseguendo con le politiche di rilancio messe in campo dalla Regione per valorizzare le meraviglie del nostro territorio”.