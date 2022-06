Legambiente, raccolti 7 quintali di rifiuti su spiaggia di Focene

Continua impegno volontari per pulizia spiagge Fiumicino

Continua senza sosta il lavoro di volontari e attivisti con Legambiente e tante altre associazioni per ripulire le spiagge ricadenti in aree ambientali protette e delicate a Fiumicino, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune costiero, che provvede poi al ritiro dei rifiuti raccolti.

Dopo 12 appuntamenti tra le dune di Palidoro, la Spiaggia dell’Oasi di Macchiagrande a Fregene e quella di Coccia di Morto, sulla spiaggia di Focene sud, in area di Riserva del Litorale, e’ arrivata una raccolta record per quantita’ di rifiuti

. “Grazie alla presenza di un enorme gruppo di volontariato aziendale, sono stati raccolti ieri 200 sacchi, per un totale di oltre 700 chilogrammi di rifiuti, tra cui anche grandi elettrodomestici che erano li’, incagliati nella sabbia da decenni. Un enorme ringraziamento a tutti i volontari, alle aziende con i loro dipendenti, alle scuole con i loro studenti, che stanno animando questi magnifici momenti di riqualificazione del litorale del Lazio”, sottolinea Legambiente Lazio. Lunedi 20 giugno, dalle 15 alle 18, nuovo appuntamento sulla spiaggia di Coccia di Morto.