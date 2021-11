Maltempo: allagamenti e tromba marina su litorale romano

In dissesto tratti della via Portuense a Fiumicino

I forti temporali, che si susseguono dalla scorsa notte, hanno provocato allagamenti sul territorio di Fiumicino, in particolare in strade di Aranova, Fregene e Focene, gia’ messe a dura prova dalla pioggia di ieri. Questa mattina, inoltre, una tromba marina si e’ formata a largo della costa di Ostia. Si e’ dissolta fortunatamente appena si e’ avvicinata a terra, senza provocare disagi a parte qualche oggetto scagliato in aria.

Le piogge insistenti delle ultime ore hanno aumentato inoltre la problematica del dissesto di alcuni tratti della via Portuense, tra il quartiere di Parco Leonardo e l’ingresso dell’area dei porti imperiali a Fiumicino, tratto di competenza della Citta’ metropolitana di Roma. Sono sempre di piu’ le buche od i piccoli crateri apertisi sul manto stradale, in un tratto assai trafficato ogni giorno da migliaia di pendolari e residenti. Questa mattina alcune delle buche piu’ evidenti, in particolare vicino al cimitero monumentale di Fiumicino, sono state cerchiate con spray verde fluorescente, per segnalare la pericolosita’.

L’assessorato ai Lavori pubblici e la Polizia locale di Fiumicino – si apprende – hanno piu’ volte, nel corso degli ultimi anni, sollecitato la Citta’ metropolitana di Roma, competente in tale tratto di via Portuense, ad intervenire per ripristinare la percorribilita’ in sicurezza. Da tempo ed ancora oggi comunque, sui social, anche i pendolari segnalano il crescente aumento delle buche ed i rischi ad esse legate.