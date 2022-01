Maltempo: allerta gialla per neve nel reatino e Bacino Liri

Coldiretti mobilita trattori

Allerta meteo oggi e domani sul Lazio. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile: si prevedono nevicate a quote superiori ai 400-600 metri, specie sui settori piu’ orientali della regione. Il Centro Funzionale Regionale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.

Per la neve sono stati mobilitati i trattori degli agricoltori della Coldiretti per intervenire nella pulizia delle strade come spalaneve e per la distribuzione del sale contro il gelo. “I mezzi agricoli – rileva l’associazione – sono necessari per consentire la circolazione anche nelle aree piu’ interne e difficili. La possibilita’ di utilizzare anche i trattori messi a disposizione dagli imprenditori delle campagne garantisce la viabilita’ e scongiura il rischio di isolamento delle abitazioni”.

L’attivita’ importante, conclude la Coldiretti, e’ “importante soprattutto per garantire gli approvvigionamenti alimentari agli animali nelle stalle e per consegnare il latte raccolto quotidianamente in una situazione in cui l’improvviso cambiamento delle condizioni climatiche crea difficolta’ soprattutto alle aziende situate nelle aree rurali”.