Maltempo in arrivo, temporali nel weekend

La prossima settimana temperature giù anche di 10 gradi

Maltempo già “in azione” oggi al Nordest, domani nel resto del settentrione e venerdì anche al Centro; poi un weekend instabile tranne al Sud e in Sardegna dove ci sarà una fiammata africana; infine la prossima settimana irromperà in tutta Italia l’autunno, non solo con piogge e nubifragi, ma con un calo delle temperature di almeno 10 gradi. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da oggi e almeno fino al weekend una serie di perturbazioni atlantiche impatteranno con forza sulle regioni settentrionali e su alcune del Centro tirrenico.

Dapprima, rilevano i meteorologi, sarà il Nordovest a essere interessato da piogge e temporali (oggi), poi toccherà anche al resto del Nord e alla Toscana (domani), quindi nuovamente il Nord e ancora la Toscana e poi Lazio, Umbria e Marche (venerdì). E non è ancora finita in quanto nel weekend un nuovo fronte temporalesco scaricherà la sua quantità di piogge e temporali ancora una volta al Nord. Isole felici, sottolineano gli esperti de iLMeteo.it, saranno le Isole Maggiori e tutto il Sud dove il tempo sarà asciutto anche se spesso molto nuvoloso e addirittura caldo dato che queste regioni saranno interessate da una fiammata africana che farà schizzare le temperature massime. La prossima settimana infine, poi in concomitanza con l’equinozio (mercoledì 22) irromperà l’autunno, non solo con piogge e possibili nubifragi, ma pure con un generale calo termico su tutta l’Italia, anche di 10 gradi”.

Nel dettaglio: Mercoledì 15. Al nord: peggiora al Nordovest con temporali su Alpi e medio/alte pianure piemontesi. Al centro: nubi via via più diffuse. Al sud: soleggiato e caldo. Giovedì 16. Al nord: perturbazione temporalesca, più asciutto in Emilia Romagna. Al centro: peggiora fortemente in Toscana, poi su Umbria e Lazio. Al sud: nubi irregolari, più sereno in Sicilia. Venerdì 17. Al nord: instabile in Liguria, Friuli VG, Alpi occidentali, poi in Emilia Romagna e Veneto. Al centro: rovesci sparsi o temporali su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: peggiora sulla Campania con temporali. Weekend con numerosi temporali al Nord e su parte del Centro