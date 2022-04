Maltempo: nevischio e grandine a Roma, 2 feriti a Villa Borghese – FOTOGALLERY

Diversi disagi per i cittadini in tutta la Capitale

albero caduto a villa borghese albero colpito da un fulmine ia vlla borghese auto a via margutta

Grandine, nevischio e vento: pomeriggio d’inverno ieri a Roma dove le temperature sono calate di circa 10 gradi facendo tornare le lancette a qualche settimana fa.

Diversi disagi per i cittadini che hanno condiviso video e immagini di lampi e della nevicata sui social network.

Ad essere colpite diverse zone della Capitale: l’Appio, fino ai Castelli Romani, dove questa mattina i cittadini si sono risvegliati con la neve; la periferia, ma anche il centro storico.

E proprio nel cuore della Citta’ Eterna e’ avvenuto l’episodio piu’ rilevante: un albero e’ caduto a causa del forte vento in viale Fiorello La Guardia, davanti al civico 4, all’interno di Villa Borghese, ferendo due persone.

Si tratta di una 47enne di nazionalita’ croata che e’ stata trasportata dai sanitati del 118 in codice rosso al Policlinico Umberto I e di un’altra persona, medicata sul posto. La 47enne sarebbe stata soccorsa per un politrauma, ma non e’ in pericolo di vita.

Le due persone, quando il pino e’ caduto nel pomeriggio di oggi, erano in attesa del bus alla fermata degli autobus.

Sul posto pattuglie, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l’area.