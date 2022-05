Meteo: in arrivo primo assaggio d’estate, fino a 32 gradi

Al Nord e in parte del Centro, mentre al Sud sono ancora previste piogge

Anticipo d’estate fino a venerdi’ al Nord e in parte del Centro, mentre al Sud sono ancora previste piogge. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nel settentrione sono attesi, per la prima volta quest’anno, 30-32 gradi.

“Il caldo piu’ intenso, con valori di circa 10 C oltre la media climatologica – spiega Tedici – e’ atteso in Veneto con 32 C, temperature simili sono attese anche in Trentino Alto Adige ed in Emilia Romagna. Saliremo a sfiorare i 30 C anche nel Nord Ovest ed in Toscana, anche se la forma dell’anticiclone proveniente dal Nord Africa rappresenta una configurazione Meteo anomala che non ci permette di dare i numeri in modo sicuro per piu’ giorni. Ci limitiamo a segnalare che per tutta la settimana il Centronord vedra’ un caldo piu’ intenso rispetto al Sud e che i 30 C saranno superati di poco ma a piu’ riprese”.

Secondo il meteorologo, le temperature da anticipo estate di questi giorni sono le stesse registrate un anno fa, proprio in questo periodo.

“Nel clima italiano – osserva – e’ pienamente normale avere a Maggio un periodo caldo, un antipasto dei mesi estivi seguito poi dalla stagione rovente per antonomasia: purtroppo tra l’altro le proiezioni Meteo dei principali centri di calcolo, tra cui ECMWF, indicano un’Estate 2022 col ‘botto’, i valori termici potrebbero ricordare quelli della terribile stagione 2003, caldissima”. Nel dettaglio Martedi’ 10. Al Nord: in prevalenza soleggiato e caldo. Al Centro: isolati temporali pomeridiani sui rilievi in estensione alle pianure adiacenti del Lazio. Al Sud: temporali specie pomeridiani su Sicilia, Basilicata e Cilento. Mercoledi’ 11. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: ampio soleggiamento, caldo. Al Sud: cielo poco nuvoloso, temperature in aumento. Giovedi’ 12. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: bel tempo, caldo. Al Sud: sereno o cielo poco nuvoloso, temperature in ulteriore leggero aumento. Tendenza: in prevalenza caldo e stabile fino a venerdi’, possibili locali temporali al Nord nel weekend.