Meteo: weekend di fuoco, attese notti tropicali

"Farà caldissimo in Emilia, Veneto e bassa Lombardia, anche al Centro, con 37/39°C a Firenze, Roma, in Umbria come sul ternano, su molte zone della Sardegna e delle Marche e infine in Puglia (38°C attesi a Taranto e Foggia)": sono le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it

Bollino rosso per caldo a Roma, Latina e Rieti