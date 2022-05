Municipio Roma II, accordo con UnitelmaSapienza per area verde

di Piazza Sassari

Accordo ‘green’ tra l’Università degli Studi di Roma, UnitelmaSapienza e il Municipio Roma II per l’adozione del servizio gratuito dell’area verde di Piazza Sassari, conferita dal Municipio Roma II a UnitelmaSapienza.

“Il legame tra il nostro Ateneo e il territorio è fondamentale. Mi auguro che l’accordo firmato oggi porti a una sempre più stretta sinergia culturale con il Municipio Roma II, sempre attento ai bisogni sociali della sua comunità”, ha affermato Antonello Folco Biagini, Magnifico Rettore UnitelmaSapienza

“Questo protocollo d’intesa – hanno detto Francesca Del Bello, Presidente del Municipio Roma II, Emanuele Gisci, Vicepresidente del Municipio Roma II – rappresenta una importante opportunità per la comunità municipale che può avvalersi della collaborazione di un organismo accademico così prestigioso per la partecipazione a progetti e iniziative nelle aree di comune interesse e impegno e per i propri dipendenti che potranno frequentare corsi e master, utili per una costante formazione e aggiornamento professionale e per un miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati.

Il Municipio Roma II è la seconda suddivisione amministrativa di Roma Capitale e racchiude i territori dei quartieri Parioli, Flaminio, Salario, Trieste, Nomentano, Tiburtino e Pinciano. Istituito dall’Assemblea capitolina con la delibera numero 11 dell’11 marzo 2013 ha accorpato i precedenti municipi Roma II e Roma III. Tra i municipi più “verdi” di Roma (3.364.881 mq) al suo interno si trovano, tra le tante, villa Ada, villa Torlonia, villa Borghese e il Parco Nemorense. Popolazione 168.354 nel 2016 per una superficie di 19,66 kmq con ben 138.346 mq di aree di sosta.