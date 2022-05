Municipio Roma VI: inaugurati a Tor Bella Monaca lavori a giardini scuola Bassi e sala cinema

Gualtieri: Un progetto partecipato di rigenerazione educativa legata alla cultura, all’occupazione e alla scuola, per i bambini, i ragazzi e tutti gli abitanti del quartiere

“Una bella mattinata dedicata a Tor Bella Monaca e ai progetti che si stanno mettendo in campo per la riqualificazione di un territorio che tanto sta a cuore all’intera città. Prima tappa, la posa della prima pietra dei lavori di riqualificazione del giardino della scuola Melissa Bassi di via dell’Archeologia con la realizzazione di aule all’aperto, una delle tre linee d’azione del progetto ‘Cresco’ promosso dalla Fondazione Bulgari. Un progetto partecipato di rigenerazione educativa legata alla cultura, all’occupazione e alla scuola, per i bambini, i ragazzi e tutti gli abitanti del quartiere”. Lo scrive in un post su Facebook Roberto Gualtieri sindaco di Roma. “È bello che si parta da una scuola di Tor Bella Monaca, con delle splendide aule all’aperto, dentro a un’idea di comunità educante e solidale. Il frutto di una iniziativa che darà un volto nuovo a questa zona di Roma, per la quale voglio dire grazie ai promotori”.

“Poi alla riapertura della Sala Cinema del quartiere -continua Gualtieri-, un progetto atteso da oltre 10 anni e che finalmente, grazie alla collaborazione tra il VI Municipio e l’Amministrazione capitolina oggi viene restituita ai cittadini di Tor Bella Monaca. Le sale cinematografiche sono luoghi preziosissimi da sostenere e preservare. Sono orgoglioso, da Sindaco, di questa riapertura, come sono certo ne sarebbe stato anche Antonio Cerone, il dipendete del VI Municipio deceduto a causa del Covid, al quale la sala sarà dedicata. Da qui, oggi, vogliamo lanciare un messaggio importante: Il riscatto e il rilancio di questo quartiere sono al centro della nostra idea di #Roma, più accogliente, unita, vivace culturalmente e più vicina alle persone”.