Municipio Roma VI: presidente, su parco Solare le torri grandi passi avanti per sistema interventi

“Prosegue a grandi passi il progetto del ‘Parco Solare Le Torri’, con un sistema di interventi che oggi vede firmata un’appendice alla convenzione con l’Università di Tor Vergata, coinvolgendo per la prima volta il Dipartimento di Biologia e l’Orto Botanico dell’Ateneo. Gli interventi saranno connessi in sinergia e a potenziamento della sostenibilità ambientale e dell’assorbimento della CO2.

Lo dichiara il Presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco.

Il progetto mette in rete il Dipartimento di Biologia dell’Ateneo di Tor Vergata e il suo Orto Botanico, diretti dalla professoressa Canini, con il Municipio VI delle Torri. Approfitto per ringraziarla pubblicamente per l’impegno profuso, sottolineando che gli obiettivi dell’accordo sono d’alto interesse pubblico: recupero e valorizzazione del verde pubblico, miglioramento della vegetazione inserendo specie ad alta efficienza d’assorbimento della CO2, aumentare la biodiversità e la sostenibilità ambientale.

L’idea progettuale, per meglio dire il sistema interventi denominato ‘Parco Solare Le Torri’, ad oggi unico esempio a Roma, ha come obiettivo una riqualificazione ecosostenibile di una porzione del territorio municipale, attraverso l’abbattimento della percentuale di CO2, delle polveri sottili e inquinanti, con il recupero del decoro urbano. Facendo seguito ai precedenti tavoli in cui abbiamo deciso di procedere congiuntamente nell’elaborazione di tale progettualità, chiederò a stretto giro un nuovo incontro con il Sindaco Gualtieri per tenerlo informato, come abbiamo concordato, sugli sviluppi”.