Municipio Roma VII: via libera a progetto chiesa a Nuova Tor Vergata

Approvato in conferenza dei servizi. Servirà a sostituire la chiesa distrutta dalle fiamme nel 2012

E’ arrivato il via libera alla realizzazione di una parrocchia a Nuova Tor Vergata. Sono dieci anni che i residenti del quartiere, compreso nel territorio del municipio VII, attendono questa notizia dopo che la vecchia chiesa è stata distrutta dalle fiamme nel 2012

.”Siamo lieti di comunicare ai cittadini e a tutta la comunita’ del quartiere di Nuova Tor Vergata che la chiesa di Santa Maria Regina della Pace, attesa da anni e bloccata fino ad oggi per il mancato completamento dell’iter burocratico, finalmente si fara’”. A dichiararlo sono Maurizio Veloccia, assessore capitolino all’Urbanistica, e Francesco Laddaga, presidente del VII Municipio.

“Con la chiusura della conferenza dei servizi decisoria e la firma in data odierna della determina dirigenziale per il nulla-osta all’edificazione”, proseguono Veloccia e Laddaga, “risolviamo un’annosa vicenda che preoccupava fortemente la comunita’ del quartiere, che negli ultimi mesi aveva visto a rischio il finanziamento per l’edificazione della chiesa e del complesso parrocchiale. Un successo della nuova amministrazione, per il quale desideriamo ringraziare tutti gli uffici che hanno lavorato con noi per arrivare in tempi brevi a chiudere una problematica che si trascinava da diversi anni. La comunita’ di Nuova Tor Vergata potra’ finalmente uscire dai container e avere la sua nuova chiesa con tutti i servizi annessi”, concludono Veloccia e Laddaga.