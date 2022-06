Municipio Roma XV: approvata riqualificazione di Piazza Monteleone di Spoleto al Fleming

Assessore al Commercio Tommaso Martelli: atto presentato a febbraio scorso e approvato solo oggi

E’ stata approvata “questa mattina in Commissione Commercio la nostra proposta di risoluzione relativa alla riqualificazione di Piazza Monteleone di Spoleto al Fleming; un atto presentato a febbraio scorso e approvato solo oggi”. Così l’Assessore al Commercio del Municipio XV, Tommaso Martelli che aggiunge: “Il percorso sarà lungo e non facile, anche per via delle tante questioni che andranno affrontate e superate con il lavoro e la volontà di tutti, ma quello di oggi era un passo fondamentale che andava fatto per restituire finalmente ai cittadini una piazza e un giardino.

Dopo anni di immobilismo e abbandono del nostro amato quartiere, il voto di questa mattina è un segnale importante: siamo partiti e andremo dritti verso l’obiettivo che abbiamo ben chiaro in mente.

Ringrazio tutta la maggioranza e il presidente Daniele Torquati per il lavoro fatto, con la chiara volontà di proseguire a lavorare su questo importante quadrante del nostro territorio. Ringrazio infine il Consigliere Massimiliano Petrassi, sempre presente e a lavoro per il quartiere per renderlo ogni giorno migliore”, ha concluso.