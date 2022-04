Municipio Roma XV: La casetta di Via del Podismo presto aperta a cittadinanza

Sono anni che quell’edificio versa in uno stato di abbandono

“La casetta di Via del Podismo tornerà presto a disposizione della cittadinanza, dopo che nella seduta odierna del consiglio municipale è stata votata e approvata all’unanimità la proposta di risoluzione, che impegna la giunta guidata dal Presidente Daniele Torquati, a effettuare i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del manufatto così da poterlo mettere a bando per la successiva gestione.

Sono anni che quell’edificio versa in uno stato di abbandono e, vista la carenza di spazi pubblici nel nostro Municipio, è fondamentale recuperarlo quanto prima per metterlo a disposizione di associazioni locali che possano sviluppare progetti socio – culturali utili e riqualificare anche l’area verde intorno alla casetta. Proprio per questo motivo sin da subito, dopo il nostro insediamento, ci siamo messi a lavoro per gli interventi finalizzati alla riapertura.

Se non ci fossero stati problemi amministrativi nell’assegnare i lavori alla prima ditta in graduatoria, motivo per cui siamo dovuti ricorrere alla seconda, gli interventi sarebbero certamente già partiti riducendo i tempi utili alla ristrutturazione dell’immobile. In particolare, stiamo parlando di 120mila euro per un appalto che saremmo stati in grado di far partire già alla fine del mese di gennaio se non ci fossero stati questi ritardi.

Il nostro obiettivo è chiaro, e come già fatto in passato quando governavamo il Municipio, vogliamo restituire la casetta di Via del Podismo ai cittadini per renderlo un posto vivo e utile al quartiere e su questo siamo pronti a prenderci un impegno concreto.”

Così in una nota la maggioranza di centrosinistra del Municipio XV.