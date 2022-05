Municipio VII: riqualificazioni all’Appio Latino e al Quadraro

Si tratta di aree finora destinate a mercati in progressivo abbondono. I chioschi rimasti verranno delocalizzati.

Il Municipio VII ha avviato le procedure per la riqualificazione di due siti finora destinati a mercati, ma in progressivo abbandono.

L’area di largo Ferdinando Gregorovius nel quartiere Appio Latino, dopo la progressiva chiusura della maggior parte di chioschi, è diventata un grande e disordinato parcheggio di auto.

Accogliendo le sollecitazioni e le rimostranze dei residenti il presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga, ha deciso di procedere a una nuova sistemazione, offrendo ai chioschi rimasti la possibilità di una delocalizzazione anche più proficua e sottoponendo l’area a un progetto di riqualificazione.

Una riqualificazione riguarda anche un altro mercato in abbandono , quello in piazza dei Tribuni, al Quadraro. L’area è però in mano ai privati coi quali si dovrà concordare un tipo di progetto per un’adeguata sistemazione.