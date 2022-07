Municipio XV: Torquati, situazione incendi delicata, messa in campo politica di sfalci dell’erba per prevenire – VIDEO

Anche il Municipio XV deve fare i conti con i numerosi incendi in questa calda estate, importante è la gestione del verde. Sul fronte trasporti ottime notizie dalla Stazione Vigna Clara, finalmente inaugurata

Torna a parlare ai microfoni di Radiocolonna.it, il Presidente del XV Municipio, Daniele Torquati, che parte proprio dai molti incendi che nelle ultime settimane stanno attanagliando anche il suo territorio, oltre che tutta Roma, “La situazione è delicata, per via della forte siccità, ma la nostra Polizia Locale insieme alla Protezione Civile di Roma e ai Vigili del Fuoco monitorano il territorio quotidianamente, in questi ultimi giorni abbiamo subito un grande incendio ad Osteria Nuova che ci ha preoccupato molto ma che è stato gestito con grande audacia dai Vigili del Fuoco e da tutti i soggetti impegnati, queste difficoltà quasi quotidiane sono in parte alleviata dalla politica di sfalci che stiamo attuando già dal mese di maggio insieme agli appalti per la manutenzione del Municipio XV”.

Si torna a parlare di rifiuti, che nelle ultime settimane sono tornati ad essere una delle priorità della Giunta del Sindaco Gualtieri, “La situazione dei rifiuti non può che essere legata all’incendio di Malagrotta, dove si è bloccato un impianto fondamentale per Roma, anche se in questo momento noi abbiamo rilanciato con i mezzi a disposizione oltre a quelli che speriamo arriveranno da parte dell’Amministrazione Comunale insieme a delle nuove assunzioni e delle nuove spazzatrici” – prosegue Torquati – “Ricomincerà dopo tanti anni lo spazzamento meccanizzato delle nostre vie, grazie all’organizzazione dell’Ama Municipale”.

Altro tema caldo a Roma è sempre quello del trasporto pubblico, che in Municipi come il XV è fondamentale per i cittadini, soprattutto nelle aree più periferiche e un passaggio importante per il trasporto pubblico di questo quadrante di Roma è l’attivazione della stazione ferroviaria di Vigna Clara tanto attesa dai residenti, “C’è stata questa importante inaugurazione- rileva Torquati – con un primo viaggio ce ha riscosso grande successo e molto soddisfazione da parte nostra, che fin da subito ci siamo messi a lavoro per risolvere i nodi che negli ultimi 5 anni non sono stati risolti, come ad esempio i parcheggi, lo spostamento del mercato e cercare di aumentare le corse”.

Infine uno sguardo agli eventi dell’estate previsti nel Municipio XV, oltre a quelli dell’Estate Romana 2022, che certamente verranno apprezzati dai residenti, soprattutto chi in tempi di crisi deciderà di passare il mese di agosto in città, “In autonomia il Municipio – afferma il Presidente – ha promosso l’Estate Romana Municipale, con attività fino a settembre, che si uniscono a quelle previste a livello cittadino, in più attraverso le politiche sociali si sono riattivate dopo tanto tempo le oasi per i centri anziani. Quindi per questa estate abbiamo diverse attività, ovvero tanti spettacoli settimanali e la promozione nei centri anziani del territorio delle oasi marine previste per i nostri anziani”.