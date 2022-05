Ostia: open day sulla cultura del mare alla Lega navale

Interverranno numerose scuole del X Municipio con oltre 300 studenti, i vertici delle forze dell'ordine con le proprie squadre nautiche operative, la Fin Salvamento e i Cani Salvataggio

La Lega navale di Ostia apre domani le porte della sua sede per un grande open day dedicato alla cultura del mare. L’iniziativa – a partire dalle ore 10:00 – è parte del progetto Emd in my Country della Commissione Europea, in collaborazione con il Centro Europe Direct Università degli Studi Roma Tre.

“La giornata di domani è particolarmente importante perché chiunque lo vorrà potrà venire a vedere con i propri occhi le tante attività che vengono praticate nella nostra struttura. Abbiamo messo a disposizione i nostri istruttori e la sede intera per parlare di mare e soprattutto per viverlo insieme. Sarà un’esperienza che si potrà vivere totalmente: un giorno di Lega per “LEGArti al Mare”. Ci auguriamo che siano in molti ad approfittarne. Siamo inoltre orgogliosi del forte interesse che ha suscitato questa nostra Tre Giorni di eventi e ringraziamo tutte le istituzioni, le scuole e le realtà territoriali che hanno partecipato”, afferma la presidente della Lega Navale Sezione di Ostia, Carola De Fazio.