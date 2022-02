Retake/sociale: nasce “Agorà” per salvare dal degrado Largo Don Orione

Il progetto , a cura di Retake Roma, punta a ridare slancio e nuova vita alla storica piazza del VII Municipio attraverso eventi culturali che formano al rispetto del luogo e alla pulizia

Nuovo appuntamento con Retake Roma: movimento spontaneo di cittadini, no-profit e apartitico, che promuove la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana, incoraggiando la diffusione del senso civico e la responsabilità di ogni cittadino nel contribuire alla crescita civile ed economica di alcune delle principali città italiane.

Questa volta i retaker, coordinati da Alfredo Mancia, hanno fatto tappa a largo Don Orione, piazza situata a ridosso della via Appia, altezza Ponte Lungo – Re di Roma. Una piazza storica per la zona, nella quale ogni giorno confluiscono grandi e piccini per passare in convivialità il proprio tempo libero. Da tempo però la noncuranza, e a volte anche l’inciviltà, hanno trasformato questa piazza in un luogo di degrado.

La missione di Retake Roma diventa così quella di ridare “vita” alla piazza, con il progetto “Agorà”, spiegato a Radio Colonna da Alfredo Mancia, coordinatore delle attività:

“Largo Don Orione – afferma- è una piccola piazza del VII Municipio. Un luogo che per la sua conformità si presenta bene ad essere frequentato da molta gente. Questa zona purtroppo però, da tempo, è mal frequentata, ed è abbandonata. Questo ha fatto sì che la piazza diventasse luogo di degrado. Si abbandonano qui molti rifiuti.’’.

‘’Per questo – sottolinea Mancia – abbiamo pensato al progetto “Agorà”, che richiama la forma della piazza appunto a forma di Agorà. I pilastri sono due C: Cura e Cultura. Cura degli arredi urbani e cultura in quanto bisogna educare le persone a lasciare pulito, a vivere nel modo corretto gli spazi della piazza. Per permettere ciò con il progetto “Agorà” prevediamo qui nella tarda primavera/estate degli eventi culturali, come presentazione di libri, proiezioni, laboratori per bambini. Faremo in modo che la cultura diventi il richiamo per la comunità; nell’occupare in maniera civile questi posti. Siamo sicuri che questa piazza tornerà ad essere un luogo di socializzazione’’.

