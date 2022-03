Rifiuti: Roma si mobilita per il decoro, Gualtieri chiama a raccolta cittadini e associazioni

Gualtieri, 2 aprile giornata decoro con cittadini. Per partecipare, fino al 27 marzo, ci si può fare avanti sul sito dedicato

Sfalcio dell’erba, sistemazione delle panchine, raccolta di cartacce, bottigliette e lattine: quasi un centinaio di associazioni e comitati di quartiere scendono in campo sabato 2 aprile per ripulire strade, parchi e piazze di Roma. È la chiamata alla cittadinanza attiva lanciata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e a cui per ora hanno aderito 80 realtà a partire da quelle che hanno promosso l’iniziativa: Ama, Wwf, Legambiente Lazio, Fai Roma, Retake Roma, Csv Lazio Good deeds day.

L’evento, dal titolo “Roma cura Roma. Tutta mia la città” si svolgerà sabato 2 aprile, dall’alba al tramonto, e sarà all’insegna della cura dei beni comuni, con l’obiettivo di mettere al centro i cittadini, coinvolgere le amministrazioni comunali e municipali con la rete delle associazioni ambientaliste, tutelare il patrimonio paesaggistico e architettonico a partire dal volontariato sui territori. “I cittadini potranno partecipare a questa giornata insieme al mondo associativo”, ha detto Gualtieri presentando l’evento oggi pomeriggio all’ortobotanico di Roma.

“Abbiamo organizzato un momento che vuole essere una giorno di festa ma anche l’avvio di una giornata di collaborazione che vogliamo rafforzare. Ci sarò anche io, non solo come amministratore ma come cittadino. È un grande esempio di cittadinanza attiva. Abbiamo consapevolezza che c’è ancora moltissimo da fare, ma sappiamo che la cura della nostra città riguarda anche una pratica di sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini”, ha concluso.

Per partecipare, fino al 27 marzo, ci si può fare avanti sul sito dedicato “www.romacuraroma.it” sia proponendo una iniziativa sia aderendo a una di quelle già in programma. Insieme al portale partirà anche una campagna di comunicazione su autobus, metro, radio e testate on line. “Sarà una giornata all’insegna dei beni comuni. È una giornata in cui vogliamo restituire ai cittadini sempre attivi come volontari, un supporto tecnico e materiale come amministrazione. Anche con un Qr code si accederà al sito per iscriversi a questa giornata. Da qui al 2 aprile raccoglieremo le adesioni”, ha spiegato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi.