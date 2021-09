Roma 2021: Raggi, vogliamo una “città parco” ma servono risorse specifiche

Ecco l'ultima proposta da parte della sindaca uscente Virginia Raggi

“L’obiettivo è quello di ricucire le aree urbanizzate al verde pubblico. Abbiamo avviato una sperimentazione di questo tipo a San Basilio con un progetto di ‘città parco’: l’obiettivo è quello di estenderla a tante altre aree della città”. Lo ha affermato la sindaca di Roma uscente del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, nel corso di un dibattito con altri candidati sindaci organizzato oggi dall’Università Lumsa e Ucid.

Ad ogni modo “serve un finanziamento specifico per il verde di Roma perché non è possibile gestire 44 milioni di metri quadri di verde con un quarto delle risorse in meno rispetto a quelle che in proporzione ha Milano”, ha aggiunto ricordando che “noi abbiamo fatto la nostra parte stanziando oltre 100 milioni per il candidato verde con un investimento che non si vedeva da decenni”.