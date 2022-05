Roma: al via iscrizioni per i corsi pubblici di giardinaggio

Da febbraio a giugno 2023

Si sono aperte oggi le prenotazioni per l’iscrizione ai Corsi pubblici di Giardinaggio – edizione 2023 – tenuti dai tecnici della Scuola Giardinieri nel parco di San Sebastiano e promossi dal Dipartimento Tutela Ambientale.

I corsi, che hanno una quota d’iscrizione di 150 euro, sono rivolti a cittadine e cittadini di tutte le fasce d’eta’, anche senza alcuna competenza specifica.

Il ciclo di circa 20 lezioni, che inizieranno a febbraio e termineranno a giugno, prevede moduli di due ore con frequenza settimanale. La formazione teorica sara’ integrata da seminari, focus specifici, visite guidate e lezioni pratiche sugli interventi di manutenzione del verde e coltivazione delle piante. Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente online, sulla mail dedicata: corsigiardinaggio@comune.roma.it a partire da oggi e fino alle ore 12 del 30 giugno.

“Con questi corsi mettiamo a disposizione dei tanti appassionati di giardinaggio – commenta Sabrina Alfonsi, assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti – i saperi e le alte competenze della prestigiosa Scuola Giardinieri con l’obiettivo di promuovere e diffondere i temi della cura del verde, dell’educazione ambientale, del ruolo cruciale della rigenerazione e dell’ampliamento del verde urbano per l’abbattimento delle emissioni inquinanti. La Scuola Giardinieri rappresenta un fiore all’occhiello per Roma come dimostra, ad esempio, il meraviglioso Roseto comunale e i premi ricevuti nella recente edizione di Euroflora”.