Roma: giunta, ok progetti recupero villa Glori, Celimontana, Ada

Si tratta di tre progetti che consentono di partecipare all'avviso pubblico nazionale per finanziare con i fondi del Pnrr il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici.

Via libera dalla Giunta capitolina ai progetti di fattibilita’ tecnica ed economica per il recupero e la riqualificazione di alcuni tra i parchi piu’ prestigiosi della citta’. Si tratta di tre progetti che consentono di partecipare all’avviso pubblico nazionale per finanziare con i fondi del Pnrr il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici. Interessati dai lavori di riqualificazione saranno i parchi di Villa Glori, Villa Celimontana e Villa Ada. Piu’ nel dettaglio, il progetto per il parco di Villa Celimontana intende finanziare interventi per 2 milioni di euro che riguardano le alberature e i giardini (bonifica vegetazione infestante, messa a dimora nuove piante, sistemazione aiuole e siepi, rifacimenti manto erboso, potature e trattamenti contro i parassiti).

Per il parco di Villa Glori, i lavori, anche in questo caso da 2 milioni di euro, sono relativi alla sistemazione dei viali e dei percorsi, primi interventi sulle alberature, la realizzazione della segnaletica, alcuni lavori di restauro sulle fontane e lo spostamento della Porta del Sole. Infine, il parco di Villa Ada, dove il progetto da 2 milioni di euro prevede di intervenire su sistemazione o realizzazione di percorsi pedonali e aree sosta o didattiche e interventi sulla riqualificazione o la sistemazione del verde, il monitoraggio e la gestione delle alberature e sulla valorizzazione e l’incremento della biodiversita’. “Oggi parte un processo di rilancio atteso da anni, intervenendo su quei magnifici parchi e giardini storici che sono elementi fondamentali della stessa identita’ cittadina” ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Abbiamo presentato tre progetti concreti per accedere ai fondi del Pnrr per riqualificare tre realta’ storiche come Villa Ada, Villa Glori e Villa Celimontana che noi – ha proseguito – vogliamo rendere sempre piu’ belle e fruibili ai cittadini, a partire dalla sistemazione e dalla cura degli alberi, dei giardini, dei percorsi pedonali e di ogni spazio in grado di valorizzare questo immenso patrimonio verde”. “Roma e’ una citta’ ricca di parchi storici meravigliosi e di grande prestigio” ha commentato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. “Abbiamo il dovere di valorizzarli e, dove necessario, riqualificarli. Con questo bando diamo il via ad una prima tranche di interventi che fanno parte di un piano pluriennale che riguardera’ tutte le ville storiche della Capitale, utilizzando I fondi del Pnrr che rappresentano, anche in questo caso, – ha proseguito la Alfonsi – una straordinaria opportunita’ che non possiamo lasciarci sfuggire, proprio per salvaguardare un altro dei grandi patrimoni culturali e ambientali di questa citta’”.