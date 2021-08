Roma: Lombardi, su moria pesci Tevere attendiamo esiti analisi tecnici Arpa Lazio

È importante fare chiarezza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica

“Stiamo seguendo la questione con attenzione attraverso i nostri uffici regionali e i tecnici dell’Arpa che stanno effettuando in queste ore i prelievi e gli esami necessari. Attendiamo gli esiti con la speranza di poter avere maggiori elementi che permetteranno, si spera, di poter risalire alle cause e alla dinamica dell’evento in modo da poter contribuire, per quel che ci compete, ad individuare le responsabilità in causa.

È necessario fare chiarezza quanto prima sull’accaduto per poter garantire la tutela di ambiente e salute pubblica”. Così Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio, in merito alla moria di pesci verificatasi in queste ore a Roma nel fiume Tevere.