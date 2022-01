Roma, Municipio III: nuovi giochi per bambini al parco Carlo Marzano

"Vogliamo che Roma diventi una città verde"

Sono stati inaugurati oggi i nuovi giochi al parco Carlo Marzano, alla presenza dell’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, e del presidente del Municipio III, Paolo Emilio Marchionne. “Vogliamo che Roma diventi una città verde, una città bosco, una città ludica, con aree verdi e aree gioco disseminate in tutti i territori. Continua il lavoro di riqualificazione delle aree gioco sulla città, da parte del Dipartimento Ambiente”, spiega Alfonsi.

Rispetto all’inaugurazione di oggi, sottolinea: “Altalene, giochi nuovi, castello con ponte e corde, giochi a molla per dondolarsi e una nuova pavimentazione antitrauma: un intervento necessario in questo parco ma anche una visione nel resto della città, sulla quale stiamo intervenendo per restituire alle bambine e ai bambini di Roma il piacere di giocare all’aperto, insieme, in sicurezza. In questi tempi di pandemia quello che più è stato sacrificato è la dimensione sociale e relazionale, a fronte della necessità di tutelare la salute pubblica. Giocare all’aperto è una delle cose più sicure che possano fare i piccoli in questo momento. Con la riqualificazione delle aree giochi e dei parchi restituiamo ai nostri più giovani cittadini e cittadine spazi aperti, inclusivi e sicuri, dove giocare e stare insieme”.

“È in corso un grande impegno per la riqualificazione del patrimonio ambientale e sul verde attrezzato sul territorio, continuiamo a programmare interventi affinché parchi e giardini possano tornare ad essere un fattore di miglioramento della qualità della vita nei nostri quartieri”, aggiunge Marchionne.