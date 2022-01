Controlli in occasione della prima "Domenica ecologica" dell'anno

Si è svolta ieri la prima “Domenica ecologica” dell’anno, nella città di Roma. Per l’occasione, la Polizia Locale di Roma Capitale ha svolto circa 800 controlli in città nell’intera giornata: in totale 54 le irregolarità riscontrate. Lo comunicano i vigili, un impegno volto al garantire un minore tasso di smog nel territorio urbano.