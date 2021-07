Trote allevate come in un fiume, esempio di eco-acquacoltura

Nel Lazio i fratelli Serva, "seguiamo il ciclo della natura"

Si trova a Rieti, più precisamente a Rivodutri ai piedi di Poggio Bustone, l’unico impianto di acquacoltura sorgiva d’Italia dove da diverse generazioni si allevano trote. L’iniziativa ad opera dei Fratelli Fausto e Lino Serva, piscicoltori dagli anni ’70, rappresenta un’occasione di biodiversità che fa bene alla conservazione dell’ecosistema e del suo clima; un vero e propria toccasana in ottica green per l’ambiente.

A caratterizzare questo impianto sono i canali in terra e ghiaia simili ad un letto di fiume, scavati nel terreno, alimentati da una serie di sorgenti naturali, un aspetto che conferma il grande impegno con impatto ambientale pari a 0, che permette una produzione annuale di circa 15mila trote.

Il sito è abitualmente visitato delle scolaresche per la sua particolarità e per la sua logica naturale che non influisce sull’ambiente; come tutte la attività però, anche quella dei fratelli Serva ha risentito dell’emergenza Covid; nonostante ciò i due piscicoltori non hanno gettato l’ascia al suolo e sono pronti a continuare la loro attività green di eco-acquacoltura.