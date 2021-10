Tuirismo, Regione Lazio punta sul golf

Alla Fiera Igtm, nel Regno Unito

La Regione Lazio, in collaborazione con Enit – Agenzia Nazionale del Turismo – sarà presente alla Fiera Igtm (International Golf Travel Market), la manifestazione internazionale di riferimento per la promozione B2B del turismo golfistico mondiale e per la commercializzazione dell’offerta turistica golfistica, in programma al Celtic Manor Resort di Newport (Galles, Regno Unito) fino al 21 ottobre. Quest’anno nello stand della Regione Lazio, presente nell’area dedicata al progetto interregionale Italy Golf & More, sarà presentata l’offerta turistica golfistica regionale, anche in previsione della Ryder Cup 2023, la più importante competizione di golf al mondo, che si disputerà presso il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Roma).

“La Regione Lazio continua ad essere presente nelle Fiere di settore e nel mercato turistico internazionale. Un forte segnale che testimonia quanto la nostra Regione sia pronta ed attenta a cogliere nuove occasioni di crescita e sviluppo economico” ha detto l’assessore al Turismo, Valentina Corrado.

“Un’ulteriore occasione per promuovere le offerte e le destinazioni turistiche del Lazio ai buyer e principali player internazionali del turismo. Non solo Roma, con la sua immensa capacità attrattiva, ma infinite potenzialità caratterizzate dalle peculiarità e ricchezze dell’intero territorio regionale, capaci di rendere il Lazio leader turistico in Italia. Turismo e sport rappresentano un connubio unico, imprescindibile, e lo dimostrano concretamente i grandi eventi svolti a Roma e nel Lazio negli ultimi anni. Un vero e proprio volano per andare oltre la ripartenza e valorizzare le nostre meraviglie, anche quelle ancora inesplorate. La partecipazione ad una Fiera così importante, soprattutto in vista della Ryder Cup 2023, è un’opportunità preziosa per rilanciare il turismo e le nostre cinque province che vogliamo rendere sempre più attrattive nei mercati nazionali, europei ed intercontinentali” ha concluso.